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إضافات البيتزا غير صحية خلى بالك منها.. تضر قلبك وتزيد من وزنك

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إضافات البيتزا غير صحية خلى بالك منها.. تضر قلبك وتزيد من وزنك إضافات البيتزا غير صحية خلى بالك منها.. تضر قلبك وتزيد من وزنك
البيتزا واحدة من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، لكن إذا كنت فى حالة حب مع هذا الطعام حان الوقت أن تتخلى عنه.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الطبقة السطحية للبيتزا تحتوى على إضافات غير صحية تحتوى على سعرات حرارية عالية، وكميات كبيرة من ، مضيفا أن الشريحة الواحدة من البيتزا تضيف للجسم المزيد من السعرات الحرارية وارتفاع نسبة الكولسترول به.

وأوضح التقرير أن الإضافات غير الصحية التى توجد على الطبقة السطحية للبيتزا تتضمن الآتى:
>الجبن: يتم استخدامه على البيتزا، ويحتل المرتبة الأولى فى احتوائه على مجموعة كبيرة من السعرات الحرارية، وهذا لا يعنى أن الجبن غير مفيد فهو من منتجات الألبان المفيدة للعظام والأسنان، لكن الكثير منه يعرضك لزيادة الوزن.

اللحوم الحمراء: حسب التقرير أن اللحوم الحمراء ليست جيدة لجسم الإنسان، وإذا كنت تريد التحكم فى مستوى ضغط الدم المرتفع، فمن الأفضل الابتعاد عن اللحوم الحمراء واختيار اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومى، فإن تناول كميات بسيطة منها أكثر صحة من اللحوم الحمراء، لأنها تحتوى على كميات كبيرة من البروتين وأقل سعرات حرارية .

الإكثار من البيض: إن استهلاك الكثير من البيض ليس جيدا للجسم وخاصة صفار البيض، فهو يساعد على ارتفاع ضغط الدم، واستهلاكه يوميا يؤثر سلبا على صحة القلب .

الصلصة أو مرقة التوابل: أشار التقرير إلى أن الصلصة التى يتم استخدامها على البيتزا تحتل المرتبة الأولى فى إضرارها بالصحة، لاحتوائها على مجموعة كبيرة من المكونات التى تعيق مناعة الجسم، وبالإضافة إلى ذلك فإنها تحتوى على مواد حافظة صناعية تمثل خطورة على الجسم بشكل تدريجى.


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مصر 365

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