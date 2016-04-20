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احتفالا بذكرى ميلاده.”بوسى” تفتتح معرض مقتنيات “نور الشريف”ببيت السنارى..الجمعة

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احتفالا بذكرى ميلاده.”بوسى” تفتتح معرض مقتنيات “نور الشريف”ببيت السنارى..الجمعة احتفالا بذكرى ميلاده.”بوسى” تفتتح معرض مقتنيات “نور الشريف”ببيت السنارى..الجمعة

احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف تقيم أسرته بالتعاون مع بيت السنارى التابع لمكتبة الاسكندرية معرضا لمقتنياته الفنيه من كتب وصور وجوائز،وذلك فى الخامسة مساء الجمعه 22أبريل بمقر المركز حلف مدرسة السنية بالسيدة زينب.

الافتتاح تحضره الفنانة بوسى وابنتا الفنان نور الشريف وعدد من نجوم السينما، ويضم المعرض المقتنيات التى قامت اسرة الفنان الراحل بأهدائه0ا إلى مكتبة الاسكندرية،  ومنها مجموعة مهمة من الصور الفوتوغرافية الخاصة مع العديد من الفنانين وأثناء تكريماته المختلفة وصور عائلية له هو وأسرته وأيضا ألبوم الزفاف الخاص به هو والفنانة بوسي.

ويضم أيضا العديد من الجوائز الحاصل عليها، ومكتبته التي تضم الآلاف من الكتب في جميع المجالات، وعددا كبيرا جدا من الكتب المدون عليها بخط يد الفنان نور الشريف خلال تقييمه للكتاب وملاحظاته عليه وغيرها من التدوينات.

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