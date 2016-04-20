الحكومة ترسل للنواب تقارير الخطط التفصيلة للمشروعات بالمحافظات

أرسل مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إلى أعضاء مجلس النواب، قبل جلسة التصويت على بيان الحكومة ومنحها الثقة، بنسخ من الخطط التفصيلية للمشروعات الجارى تنفيذها بكل محافظة.

وخصص مجلس الوزراء لكل محافظة مظروف يتضمن الخطة التفصيلة للمشروعات الجارى تنفيذها فى كل القطاعات التنموية (الاسكان، مياه الشرب، الصرف الصحى، الصحة، التعليم، الطرق، الموارد المائية والرى، وغيرها..)، وكذلك المشروعات المتوقفة منذ سنوات، والتى تبدأ الحكومة الاستفادة منها.

كما يتضمن التقرير مواقف المشروعات والمشاكل والأعمال المتبقية وتاريخ الانتهاء منها، وفقا للبيانات الوارده من الوزارة.

وتنشر "اليوم السابع" نموذج للتقرير الذى تم توزيعه على النواب، متمثلا فى تقرير المرسل من مجلس الوزراء ليشمل الخطط التى تعمل عليها محافظة الجيزة.

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