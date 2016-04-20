طبيب عيون فرنسى: التوت الأزرق والعنب الأسود يعالجان الجلوكوما

ينصح طبيب العيون الفرنسى الدكتور "دانيال – سيميكا" بتناول فاكهة التوت الأزرق والعنب الضاربان إلى السواد، حيث إنهما يحتويان على مركبات تسمى "التوسياتوزايدز" التى تزيد من تأثير فيتامين "ج" حيث يستخدم فى علاج الجلوكوما، أو المياه الزرقاء فى العين .

وتستخدم أوراق التوت الأزرق الجافة أيضا فى علاج نقص فيتامين ج، وأمراض المسالك البولية وحصوات الكلى ومرض السكر والإسهال والإبصار الليلى لحماية أنسجة العين والشعيرات الدموية على سطح شبكية العين، وتؤخذ على شكل كبسولات لاحتوائها على فيتامين "ب 1 -6 – 7 – 9 – ج – هـ والماغنسيوم والصوديوم والفسفور والزنك والبوتاسيوم" .

وقال الدكتور "سيميكا" إنه فى حالة وجود مشاكل بصرية يفضل تناول التوت الأزرق والعنب الأسود 3 مرات فى الأسبوع .

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