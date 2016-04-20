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دراسة: الهرمونات المسئولة عن مستوى الأنسولين بالدم تساهم فى علاج السكر

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دراسة: الهرمونات المسئولة عن مستوى الأنسولين بالدم تساهم فى علاج السكر دراسة: الهرمونات المسئولة عن مستوى الأنسولين بالدم تساهم فى علاج السكر
كشفت دراسة طبية أن كبح نشاط أحد الهرمونات المسئول عن رفع مستويات الأنسولين فى الدم، يمكن أن يسهم بصورة مباشرة فى علاج مرض السكر النوع الأول.

وأكدت نتائج الدراسة أن استخدام علاج الأنسولين ومنع نشاط هرمون "الجلوكاجون" يعتبران من أهم الوسائل التى يمكن من خلالها مكافحة مرض السكر النوع الأول لتوفير وسيلة فعالة وأكثر أمنا للحفاظ على توازن صحى، وتجنب هبوط مستويات السكر فى الدم .

وشدد الباحثون على أن تثبيط مستويات هرمون "الجلوكاجون" يعد بديلا فعالا ومكملا لحقن الأنسولين، مشيرين إلى أن كبح نشاط هرمون "الجلوكاجون" ساهم بصورة مباشرة فى الحفاظ على استقرار مستويات السكر فى الدم، بالإضافة إلى تقليل جرعات الأنسولين المتناولة.


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