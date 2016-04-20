مرافق أسيوط تحرر 228 محضر إشغال طريق خلال يوم بحي شرق

أكد ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على مواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات من شوارع وميادين المحافظة التي تعوق المارة، وتسبب اختناقات مرورية، خاصة بعد انتشار الباعة الجائلين في أماكن غير مخصصة لهم.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور، بازالة التعديات الموجودة على حرم الطريق مع المتابعة الدورية واليومية والتعامل الفوري مع المخالفين، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالتطوير الحضاري، وما يلزمه من رفع الإشغالات وإبعاد الباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة .

وقال العقيد طارق حسين رئيس شرطة المرافق أن الحملة تمت بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين وقوات الأمن وإدارة المرو، من تحرير 228 محضر خلال يوم واحد في حملة مكثفة بحي شرق مدينة أسيوط.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر إشغال طريق للمحلات العامة و18 إزالة إدارية فرش خضار و32 إزالة إدارية حواجز حديدية كما تم إزالة 16 حاجز أسمنتي بالإضافة إلي تحرير محاضر لبعض الباعة الجائلين لعدم حملهم رخصة بائع متجول وشهادة صحية.