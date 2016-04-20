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فرنسا تمدد حالة الطوارئ لشهرين آخرين

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فرنسا تمدد حالة الطوارئ لشهرين آخرين فرنسا تمدد حالة الطوارئ لشهرين آخرين

أفراد من الشرطة الفرنسية – أرشيفية

 

أعلن مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن فرنسا تعتزم تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها بعد هجمات باريس شهرين آخرين لتأمين بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.

وأضاف “فالس” لإذاعة فرانس إنفو “استعدادًا لحدث بهذا الحجم، يجب أن يقام في ظل ظروف آمنة ويجب أن يكون في نفس الوقت احتفالًا، ينبغي أن نضمن الأمن، لا يمكن أن تكون حالة الطوارئ دائمة لكن بمناسبة هذه الأحداث الكبرى، قررنا التمديد، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وفرضت فرنسا حالة الطوارئ بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة في نوفمبر الماضي، وتمنح حالة الطوارئ سلطات إضافية للشرطة وقوات الأمن وتستمر حتى 26 مايو.

وتنطلق بطولة أوروبا 2016 التي تستضيفها فرنسا في العاشر من يونيو، وتستمر شهرًا.

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