محافظ أسيوط : مراجعة الموقف القانوني للمخابز الجديدة بالقرى تمهيدًا لتشغيلها‎

أصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، تعليماته بسرعة الانتهاء من مراجعة البيانات والموقف القانوني للمخابز البلدية بالقرى والمراكز ومدى جاهزيتها، تمهيداً لاختيار المخابز التى سيتم تشغيلها طبقاً للشروط.

ومن جانبه عقد صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اجتماعًا ضم رؤساء المراكز والاحياء على مستوى المحافظة لدراسة نتائج المعاينات التى تمت للمخابز المقامة بالقرى والنجوع ومراجعة الجاهز منها طبقا للشروط التى وضعتها المحافظة.

وقال صالح عبد الله أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء بمراجعة كافة البيانات والموقف القانوني لكل مخبز من المخايز الجديدة التي سيتم تشغيلها طبقا للشروط والضوابط التى تم وضعها تمهيداَ لعرضها على المحافظ للموافقة عليها وبدء تشغيلها.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتشغيل المخابز الجديدة بالقرى والنجوع المحرومة لسد العجز فى حصة الخبز ببعض المناطق وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بأماكن إقامتهم بالقرى والنجوع .