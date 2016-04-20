أخبار عاجلة

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ أسيوط : مراجعة الموقف القانوني للمخابز الجديدة بالقرى تمهيدًا لتشغيلها‎

Google+ Print
محافظ أسيوط : مراجعة الموقف القانوني للمخابز الجديدة بالقرى تمهيدًا لتشغيلها‎ محافظ أسيوط : مراجعة الموقف القانوني للمخابز الجديدة بالقرى تمهيدًا لتشغيلها‎

أرشيفية

أصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، تعليماته بسرعة الانتهاء من مراجعة البيانات والموقف القانوني للمخابز البلدية بالقرى والمراكز ومدى جاهزيتها، تمهيداً لاختيار المخابز التى سيتم تشغيلها طبقاً للشروط.

ومن جانبه عقد صالح عبد الله، وكيل وزارة بالمحافظة، اجتماعًا ضم رؤساء المراكز والاحياء على مستوى المحافظة لدراسة نتائج المعاينات التى تمت للمخابز المقامة بالقرى والنجوع ومراجعة الجاهز منها طبقا للشروط التى وضعتها المحافظة.

وقال صالح عبد الله أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء بمراجعة كافة البيانات والموقف القانوني لكل مخبز من المخايز الجديدة التي سيتم تشغيلها طبقا للشروط والضوابط التى تم وضعها تمهيداَ لعرضها على المحافظ للموافقة عليها وبدء تشغيلها.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتشغيل المخابز الجديدة بالقرى والنجوع المحرومة لسد العجز فى حصة الخبز ببعض المناطق وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بأماكن إقامتهم بالقرى والنجوع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه