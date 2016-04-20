ياهو تخسر 99 مليون دولار خلال الربع الأول من 2016

تعرضت شركة “ياهو” لخسائر بقيمة 99 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وكانت شركة ياهو قد حققت أرباحًا بلغت 21.2 مليون دولار أميركي في نفس الفترة من العام الماضي، أي الربع الأول من السنة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وسجلت الشركة أعلى إيرادات لها في 2008، إلا أن ذلك لم يمكنها من اللحاق بالنمو القوي الذي حققته شركات منافسة مثل “جوجل” و”فيس بوك”، لا سيما بتحقيق مكاسب من الإعلانات.

وأفادت “ياهو”، اليوم الأربعاء، أنها لا تزال تركز على بدائل استراتيجية تحقق لها الربحية من مصادر أخرى، تعتبرها أولوية قصوى بالنسبة لها، إلا أنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة ياهو نحو 38 مليار دولار.