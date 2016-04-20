محافظ الإسكندرية: منح جائزة لمن يرمم مبنى أثرى بالإسكندرية

اجتمع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بلجنة الأمانة الفنية للحفاظ على التراث العمرانى بمكتبة الإسكندرية، لمناقشة كيفية الحفاظ على التراث العمرانى لمدينة الإسكندرية.

وقال المحافظ خلال الاجتماع، إن الإسكندرية مدينة عريقة ذات تاريخ عظيم يتضح في مبانيها وتراثها المعمارى، ويجب علينا جميعا الحفاظ على هذا التراث وضرورة قيام لجنة التراث بوضع آلية عمل.

وتم الاتفاق على تخصيص جائزة تمنح لمن يقوم بترميم مبنى أثرى بالإسكندرية للحفاظ على التراث العمرانى للمدينة.

وأضاف المحافظ فى بيان اليوم، أن مشكلة المباني المخالفة هي سبب أساسي في هدم هوية المدينة وتغيير معالمها، وأي مواطن يشتري في العقارات المخالفة هو مشارك في المشكلة، مشيرا إلى أن منع توصيل المرافق هو الآلية التى يمكن اتباعها لمنع هذه الظاهرة، ويجب التعامل مع قضية المباني المخالفة بكل حزم وقوة لردع كل مخالف، ويجب علينا الوقوف ضد هذه الظاهرة الخطيرة والحفاظ على تراثهم العمراني.

وأمر المحافظ بإيقاف العمل بأحد العقارات بشارع فؤاد والتى تعتبر منطقة حفاظ على التراث لعدم حصوله على موافقة لجنة الحفاظ على التراث العمرانى وتم إحالة الملف إلى التحقيق، كما كلف رئيس حى الجمرك بإيقاف الاعمل بعقار بالميناء الشرقى بجانب مسجد المرسى أبو العباس لحين موافقة التفتيش الفنى، ووجهه بإنارة منطقة المنشية وتمثال محمد على وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المتواجدة بالميدان وتعيين مساعد لرئيس الحي متخصص لمنطقة المنشية.

وطالب اللجنة بعمل منشور دورى يتضمن عدم إعطاء أى تراخيص للمبانى بمناطق الحفاظ إلا بعد العرض على لجنة الحفاظ على التراث العمرانى.