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محافظ الإسكندرية يلتقى بنقيب المهن التمثيلية

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محافظ الإسكندرية يلتقى بنقيب المهن التمثيلية محافظ الإسكندرية يلتقى بنقيب المهن التمثيلية
التقى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بالدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بمكتبه، لدعم الحركة الفنية واستعادة مكانة المحافظة الإسكندرية الثقافية والفنية.

وخلال الاجتماع تم طرح إقامة مشروع مسرح ثقافى على أرض الإسكندرية ليخدم أهالى الإسكندرية والساحل الشمالى ويصبح ملتقى ومعرض للفنون التشكيلية.

وطالب الدكتور أشرف زكى المحافظ بتحديد موعد للقاء بفنانى الإسكندرية، لوضع أجندة تعمل على تطوير ودعم الحركة الفنية بالثغر، ووافق المحافظ حرصاً منه على إبراز بمكانة الإسكندرية كعاصمة للثقافة والفنون عبر العصور وإيماناً بالدور القوى الذى تلعبه الفنون والثقافة فى بناء الوعى المجتمعى.

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