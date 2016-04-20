محافظ أسيوط يفتتح ويتفقد 27 مشروع بتكلفة 339 مليون جنيه فى احتفالات العيد القومى للمحافظة

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أهمية التوسع فى انشاء مراكز الخدمات الجماهيرية لتسهيل عملية خدمة المواطن والتيسير عليه لقضاء مصالحه.

جاء ذلك خلال افتتاح مبنى المركز التكنولوجى للخدمات الجماهيرية بمركز البدارى على هامش احتفال المحافظة بالعيد القومى والذى يوافق 18 ابريل يرافقه اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأحمد على بدر رئيس مركز ومدينة البدارى وفاطمة الخياط مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن افتتاح عدداً من المشروعات وتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات أخرى بمركز البدارى أثناء احتفالات المحافظة بعيدها القومى بتكلفة إجمالية تصل إلى 140مليون جنيه.

وافتتح محافظ أسيوط مدرسة البدارى الثانوية الصناعية على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة بلغت 14 مليون و600 الف جنيه بسعة 51 فصلا وذلك لاستيعاب أكثر من ألفى طالب كانوا يضطرون للذهاب إلى مدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية بالمطمر وأكد الدسوقى أن المدرسة قابلة للتوسع وإقامة العديد من الورش لتدريب الطلاب.

كما تفقد محافظ أسيوط عملية تنفيذ 19 عمارة سكنية بمنحة إماراتيه تصل إلى 66مليون جنيه موضحاً أن تلك الانشاءات والمشروعات ستكون إضافة لقرى المركز ويستفيد منها أهالى قرى مركز البدارى فى القطاعات المختلفة .

وافتتح المحافظ خلال زيارته لمدينة البدارى جناح مدرسة السلام الإعدادية بنين بتكلفة 2مليون و400 ألف جنيه.

وقال محافظ أسيوط إنه تم افتتاح عدد من المشروعات فى قطاعات "التربية والتعليم ، الصحة ، الأوقاف، المحليات ، مخرات السيول ، الثقافة" يستفيد منها المواطن وتمس حياته اليومية بشكل مباشر منها "قصر ثقافة البدارى الذى نفذه صندوق التنمية الثقافية على مساحة 900م2 بتكلفة تصل إلى 2.5مليون جنيه وافتتاح وحدتى صحة الأسرة بنجع الجزيرة ونزلة القنطرة بتكلفة تصل إلى 6مليون جنيه بالإضافة إلى إحلال جزئى بمدرسة النواورة للتعليم الأساسى بتكلفة تصل إلى 3مليون و325 ألف جنيه ، وافتتاح سد الإعاقة بوادى الشيح وتنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى بأسيوط بطول 1600م وبحيرة أمام السد تستوعب 500ألف م3 مياه بتكلفة 35مليون جنيه".

وقال أحمد على بدر رئيس مركز البدارى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى البدارى المركزى بتكلفة تصل إلى 2مليون و 300ألف جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

فى سياق متصل أعلن محافظ أسيوط، افتتاح ووضع حجر أساس بعض المشروعات الهامة بمركز أبوتيج لخدمة أهالى المركز والقرى التابعة له بتكلفة تصل إلى 199مليون و877 ألف جنيه.

وقال صلاح عامر رئيس مركز ومدينة أبوتيج انه سيتم وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى مستشفى أبوتيج المركزى بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه وافتتاح بعض المشروعات الخدمية والتى تهم المواطن وتعتبر ضمن الخطة الشاملة للتطوير والنهوض بالمحافظة ومنها افتتاح مستشفى طب الأسرة بقرية دوينه وتبلغ تكلفتها الإجمالية 3 مليون جنيه وتم تجهيزها بمعدات وأجهزة بمبلغ مليون ونصف جنيه بالإضافة إلى افتتاح وحدتى صحة الأسرة بقريتى الأقادمة وبنى سميع بتكلفة 6 مليون جنيه كما سيتم افتتاح مبنى الوحدة المحلية بمدينة أبوتيج وتكلفته 2 مليون و600 ألف جنيه.

وأضاف أنه من المقرر افتتاح 10 عمارات سكنية بإجمالى 240 وحدة إسكان اجتماعى كمرحلة ثانية بتكلفة 30 مليون جنيه كما يتم افتتاح وحدة الشئون الاجتماعية بقرية النخيلة بتكلفة 950 ألف جنيه وافتتاح مبنى مجمع خدمات الفيلو وتكلفته نصف مليون جنيه.

ونوه رئيس المركز أنه سيتم افتتاح مدرستين بقريتى الدوينه والنخيلة للتعليم الأساسى بتكلفة 4 مليون جنيه وافتتاح مسجد الحرمين ومسجد الزيانية بقرية باقور بالإضافة إلى افتتاح مركز شباب باقور بعد ترميمه وتكلفته مليون و600 ألف جنيه كما سيتم تفقد نقطة إطفاء قرية النخيلة بتكلفة 300 ألف جنيه.

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