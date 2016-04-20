محافظ أسيوط: مراجعة الموقف القانونى للمخابز الجديدة تمهيدًا لتشغيلها

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، تعليماته بسرعة الانتهاء من مراجعة البيانات والموقف القانونى للمخابز البلدية بالقرى والمراكز ومدى جاهزيتها تمهيدًا لاختيار المخابز التى سيتم تشغيلها طبقاً للشروط.

ومن جانبه عقد صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة اجتماعا ضم رؤساء المراكز والاحياء على مستوى المحافظة لدراسة نتائج المعاينات التى تمت للمخابز المقامة بالقرى والنجوع ومراجعة الجاهز منها طبقا للشروط التى وضعتها المحافظة.

وقال صالح عبد الله أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء بمراجعة كافة البيانات والموقف القانونى لكل مخبز من المخايز الجديدة التى سيتم تشغيلها طبقا للشروط والضوابط التى تم وضعها تمهيداَ لعرضها على المحافظ للموافقة عليها وبدء تشغيلها.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتشغيل المخابز الجديدة بالقرى والنجوع المحرومة لسد العجز فى حصة الخبز ببعض المناطق وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بأماكن إقامتهم بالقرى والنجوع .

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