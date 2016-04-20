ضبط مستريح جديد بالمنوفية استولى على 3 ملايين من مواطنين لتوظيف أبنائهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من ضبط مستريح جديد، وذلك لقيامه بالنصب على 5 مواطنين فى مبلغ مالى 3 ملايين و400 ألف جنيه، بدعوى توظيف أبنائهم وتشغيلهم فى العقارات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد شوقى رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد من ضبط "شريف م ع" ومقيم بمدينة منوف، وذلك لقيامه بالنصب على 5 مواطنين فى مبلغ مالى 3 ملايين و400 ألف جنيه، بدعوى توظيف أبنائهم وتشغيلهم فى العقارات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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