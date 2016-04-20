ضبط مستريح جديد بالمنوفية استولى على 3 ملايين من مواطنين لتوظيف أبنائهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من ضبط مستريح جديد، وذلك لقيامه بالنصب على 5 مواطنين فى مبلغ مالى 3 ملايين و400 ألف جنيه، بدعوى توظيف أبنائهم وتشغيلهم فى العقارات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ملاكى أثناء عبورها الطريق بالمنوفية
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد شوقى رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد من ضبط "شريف م ع" ومقيم بمدينة منوف، وذلك لقيامه بالنصب على 5 مواطنين فى مبلغ مالى 3 ملايين و400 ألف جنيه، بدعوى توظيف أبنائهم وتشغيلهم فى العقارات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
>- مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ملاكى أثناء عبورها الطريق بالمنوفية