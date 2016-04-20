تنفيذ عدد 25 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

قامت حملة ​بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية، تم تأمين تنفيذ عدد “25″ حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية.

جاءت التأمينات في قسم شرطة طهطا، تم تأمين تنفيذ عدد ”7″ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 980 إداري القسم لسنة 2016.

ومركز شرطة العسيرات، تم تأمين تنفيذ عدد “7″ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 895 إداري المركز لسنة 2016

أما قسم شرطة ثان سوهاج، فتم تنفيذ عدد “5″ حكم وقرار قضائي، وتم استهداف عدد “6″ حكم وقرار قضائي وتم الإرجاء [ لوجود إشكالات – عرض علي قاضي التنفيذ ]، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1353 إداري القسم لسنة 2016.