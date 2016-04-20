إنفانتينو: مونديال قطر سيلعب في نوفمبر وديسمبر

(إفي): قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إن مونديال قطر 2022 سيلعب في شهري نوفمبر وديسمبر، الأمر الذي سيجبر على تأجيل دوري الأبطال ودوري أوروبا.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي:"مونديال 2022 سيلعب في نوفمبر وديسمبر. هل سيكون الأمر جيدا بالنسبة لدوري الأبطال ودوري أوروبا. تاريخيا دائما ما لعبنا في نفس التواريخ، ولكن العالم لن ينهار إذا ما غيرنا مرة واحدة في التاريخ موعد إقامة المونديال".

وكان الفيفا في وقت سابق قبل أن يتول إنفانتينو رئاسته قد أعلن إقامة البطولة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وأشار المسئول إلى أن (فيفا) يجب عليه فعل كل ما في وسعه لكي يقام مونديال قطر في أفضل الظروف وبشكل مثالي.

وتابع إنفانتينو "بالنسبة للبقية يجب عليهم التحمل على قدر استطاعتهم. يجب عليهم أقلمة جدول مبارياتهم مع المونديال. القرار اتخذ بالفعل".

وسيسافر رئيس (فيفا)، الذي تواجد اليوم في روسيا لتفقد ملعب المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 ، لاحقا إلى قطر.