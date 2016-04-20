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إخماد حريق في كنيسة مارجرجس بالأقصر‎

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إخماد حريق في كنيسة مارجرجس بالأقصر‎ إخماد حريق في كنيسة مارجرجس بالأقصر‎

أرشيفة

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، حريق نشب في كنيسة مارجرجس الكاثوليك بشارع كيلوباترا بجوار السوق السياحي.

وكان اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد عمر، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بكنيسة مارجرجس الكاثوليك بشارع كيلوباترا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي موقع الحريق، وتمكنت من إخماد النيران بمساعدة الأهالي، وانتقل رجال الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، لمعاينة مكان الحريق لمعرفة سبب اشتعال النيران.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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