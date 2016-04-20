مخاطر الألوان الصناعية على الأطفال.. أهمها الحساسية ونقص الكالسيوم والهيبرة

المنتجات الجاهزة تضاف إليها مكسبات طعم ولون ورائحة، ومواد حافظة، وفى التقرير التالى تحذر الدكتورة عفاف أمين - أستاذ سلامة الغذاء بالمعهد القومى للتغذية – من الألوان الصناعية، التى تضاف على أغلب منتجات الجاهزة، خاصة أنها مكون أساسى فى منتجات الأطفال ومحببة لهم بشدة، مثلالجيلى، والحلوى من بونبون وغيرها، وكل ما لا يعد داخل المنزل تقريبا.

وتوضح الدكتور عفاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من أضرار الألوان الصناعية، خاصة تركيزاتها المتدرجة التى تتزايد بانتظام فى جسم الطفل ويجب استبدالها بالمنتجات المنزلية فهى أكثر نظافة وصحة.

وقال أستاذ سلامة الغذاء من أضرار زيادة تركيزات الألوان الصناعية، التى تعطى ألوانا زاهية للمنتجات تبهر الأطفال تشمل:

- الإصابة بالحساسية الجلدية بشكل عام، من أبرز الأضرار الجانبية لهذه المواد الخطيرة الصناعية.

>- إصابة الطفل بالصداع وآلام الرأس المتفرقة، سببه تركيزات الألوان الصناعية.

>- الهيبرة أو النشاط المفرط وغياب الهدوء والعقلانية، من سمات الأطفال المواظبين على تناول هذه المنتجات.

>- احمرار فى وجه الطفل.

>- الهبوط والكسل وصعوبة بذل المجهود، حيث نشاط الطفل يتأثر بشدة بالألوان الصناعية.

>- تخزين وتركيز هذه الألوان يسبب تراكم الدهون وعدم حرقها، ما يرفع فرص إصابة الطفل بالسمنة.

>- التقلبات المعوية من أشهر الأضرار الجانبية.

>- آلام بالبطن وتقلصات شديدة.

>- إسهال متكرر كلما تناولها الطفل.

>- العصبية والصوت العال، من أبرز تأثيرات هذه الألوان.

>- تقليل نسب الكالسيوم بجسم وعظام الطفل، فلا يمكنه الاستفادة مما يتناوله.

>- سحب عناصر الطعام المفيدة.

- اللحوم المفرومة مجهولة المصدر تصيبك بالسرطان

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