10 أطعمة تحد من أعراض الربو وحساسية الصدر.. اعرفها

كشف مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والحساسية الذى انعقد أمس الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، عن أن عدد مرضى الربو أو حساسية الصدر فى مصر يبلغ 9 ملايين شخص، وأكد القائمون على المؤتمر أن معدلات المرض ترتفع بشكل ملحوظ فى مصر بشكل أكبر من دول العالم المتقدمة.

وفى السياق، كشف تقرير نشره مؤخرا لموقع الأمريكى "naturalnews" عن 10 أطعمة طبيعية تساهم فى مكافحة الربو وتحد من أعراضه ولكنها لا تعالجه تماما وتشمل:

>1.الأفوكادو: غنى بمركب "L-glutathione"، وهو يتمتع بخواص رائعة مضادة للربو، وكما أنه يساهم فى الحد من الالتهابات.

>2.الكالى (نوع من أنواع الكرنب): يساهم فى تخفيف أعراض الربو ويمنع النوبات الجديدة من المرض.

>3.السبانخ: تناول السبانخ بشكل منتظم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالربو، وذلك وفقا لدراسة حديثة، نظرا لأنها غنية بفيتامين ج وهـ والمغنسيوم والبيتاكاروتين، وهى تساهم فى مكافحة حساسية الصدر.

>4.الموز: تناول ثمرة موز واحدة يوميا تحميك من الإصابة بحساسية الصدر وتقلل من الأعراض المصاحبة له، وذلك وفقا لدراسة طبية نشرت فى عام 2011، أشرف عليها باحثون من كلية إمبيريال لندن.

>5.المياه: ترطب الجسم وتمنع حدوث الجفاف، وهو من الأسباب الرئيسية اتى تزيد من حدة أعراض الربو.

>6.الزنجبيل: محمل بالمواد المضادة للالتهابات والتى تساهم فى فتح الشعب المجارى الهوائية والحد من أعراض الربو.

>7.الكركم: يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات، وهو ما يساهم فى تخفيف التهابات الرئتين، وكما يساعد على تمديد الأوعية الدموية وارتخاء العضلات، وهذا الأمر له تأثير إيجابى على الحالة الصحية لمرضى الربو.

>8.التفاح: غنى بمادة الكيرسيتين، وأثبتت الأبحاث أن الحوامل اللاتى يتناولن التفاح بشكل منتظم خلال الحمل تقل خطر إصابتهن بالربو.

>9.المريمية: غنية بالأوميجا-3 والماغنسيوم والكيرسيتين، وهى عناصر رائعة تساهم فى الحد من التهابات الرئتين وتحد بشكل ملحوظ من أعراض الربو.

>10.حبة البركة: أثبتت بعض الأبحاث أن حبة البركة لها فاعلية رائعة فى الحد من أعراض الربو.

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