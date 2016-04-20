مصرع مواطن فى انفجار أسطوانة غاز داخل شقته بإمبابة

لقى مواطن مصرعه فى انفجار أسطوانة غاز، داخل شقته بمنطقة إمبابة صباح اليوم، أثناء قيامه بإعداد وجبة الإفطار، مما أدى إلى وفاته.

كانت غرفة عمليات النجدة، بإشراف اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدينة بالجيزة، تلقى إخطارا بوفاة مواطن، بشقته بمنطقة إمبابة نتيجة تسرب الغاز، وانفجار أسطوانة الغاز داخل الشقة، فتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة للتحقيق.

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