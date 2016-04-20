وزير الرى يطير إلى أثيوبيا لبحث آخر مستجدات ملف سد النهضة

يتوجه اليوم الأربعاء، وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بعد زيارة رسمية للسودان استغرقت يوما واحدا، إلى أثيوبيا للتباحث مع المسئولين الأثيوبيين، بشأن آخر مستجدات ملف سد النهضة، وسبل تفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيره السودانى معتز موسى؛ أمس الثلاثاء ، بحضور أعضاء الوفدين المصرى والسودانى، والسفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت، لبحث الخلافات فى المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة والمتوقفة منذ فبراير الماضى.

وتعبر الزيارة هي أولى الجولات التي يقوم بِها عبد العاطى للقاء مسئولين في السودان وإثيوبيا والتى تؤكد انفتاح القاهرة على كافة المبادرات واتجاهات التعاون لحلحلة الأزمة بشأن سد النهضة بعد تعرقل المفاوضات ووجود ملاحظات تمنع التوقيع على العقود الفنية الخاصة بدراسات السد.

- اجتماع مغلق بين وزير الرى ونظيره السوداني فى الخرطوم حول سد النهضة

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