بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بكنيسة مار جرجس بالأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالأقصر اليوم الأربعاء، على حريق نشب داخل كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك وسط مدينة الأقصر، ولم يسفر عن مصابين أو متوفين، وتسبب فى تلفيات داخل الكنيسة.

وانتقل كل من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملى مدير الأمن والقيادات الأمنية، منذ قليل إلى الكنيسة، للوقوف على الحريق وملابساته، وجارى إنهاء عمليات التبريد داخل الكنيسة بعد استمرار الحريق لدقائق معدودة.

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