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احذر.. أسباب ترفع فرص الإصابة بالجلطات أهمها الجلوس لفترات طويلة

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احذر.. أسباب ترفع فرص الإصابة بالجلطات أهمها الجلوس لفترات طويلة احذر.. أسباب ترفع فرص الإصابة بالجلطات أهمها الجلوس لفترات طويلة
كثير من العادات الخاطئة للإنسان قد تصبح على المدى البعيد سببا فى إصابته بالجلطات، فيما يمنح اتباع نمط حياة صحى بلا شك الصحة وحركة دم جيدة للجسم.

وفى السياق أوضح الدكتور محمد المغاورى - استشارى الجراحة العامة بمستشفى أحمد ماهر - أن كثيرا من العوامل تساعد فى الوقاية على المدى البعيد من الإصابة بالجلطات وتكرارها، وهذه العوامل تشمل:

- الحركة والنشاط الدائمين فالحركة وعدم الكسل يقى من أغلب الجلطات.
>- تناول كميات كبيرة من السوائل غير المحتوية على السكر وعلى مدار اليوم يساعد فى الوقاية من الإصابة بالجلطات.

ونصح استشارى الجراحة بتجنب بعض الممارسات والعوامل التى تزيد من حدوث الجلطات على المدى البعيد وأهمها:
>- بعض أقراص منع الحمل وغيرها من وسائل تنظيم الحمل ويجب أن تطلب المرأة من الطبيب تغيير الوسيلة.
>- الجلوس بطريقة غير صحية، كوضع الرجل على الرجل أوقات طويلة.
>- الجلوس على وضعية ثابتة دون حركة فترات طويلة.
>- السفر مسافات طويلة دن حركة أو وقت مستقطع يحرك فيه الإنسان جسمه وساقيه.


>- 90% من مرضى الجلطات القلبية يحتاجون لتركيب دعامة الحياة
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