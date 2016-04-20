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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.
>وعن حالة الرياح فأغلبها شمالية شرقية معتدلة، هذا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك.

وتسجل درجات الحرارة العظمى فى

القاهرة

35 درجة مئوية والصغرى 19،

والاسكندرية

28 درجة، والصغرى 16

ومطروح

العظمى 30 والصغر 13،

وبورسعيد

26 للعظمى والصغرى 19،

ودمياط

25 درجة للعظمى و17 للصغرى،

وبلطيم

28 درجة مئوية للعظمى و17 للصغرى،

والإسماعيلية

35 درجة مئوية والصغرى 13،

والسويس

36 للعظمى و18 للصغرى،

والعريش

30 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى

ونخل

35 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى

وطابا

35 درجة مئوية للعظمى و17 للصغرى و

الطور

العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 20

ومرسى

علم العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23 . وفى

الغردقة

تبلغ العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 22 و شرم الشيخ العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 و

رفح

العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 15 و

كاترين

العظمى 27 درجة مئوية والصغرى15 و

سيوة

العظمى درجة مئوية والصغرى و

المنيا

العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 17 و

الفيوم

العظمى 36 درجة مئوية والصغرى18 و

رأس سدر

العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 17 و

أبوسمبل

العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 21،

ووسط الدلتا

العظمى 34 درجة مئوية والصغرى18درجة وفى الجنوب تصل العظمى فى محافظة أسيوط العظمى 36 درجة مئوية والصغرى17 و

سوهاج

العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 18 و

الأقصر

العظمى39 درجة مئوية والصغرى 21 و

أسوان

39 درجة مئوية والصغرى 21 درجة،و

شلاتين

العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 21

وحلايب

العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 21 و

الوادى الجديد

العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 18 و

قنا

العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية و

نويبع

العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 و

السلوم

العظمى 35 درجة مئوية والصغرى15 .

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