الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.>وعن حالة الرياح فأغلبها شمالية شرقية معتدلة، هذا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك.

وتسجل درجات الحرارة العظمى فى

القاهرة

والاسكندرية

ومطروح

وبورسعيد

ودمياط

وبلطيم

والإسماعيلية

والسويس

والعريش

ونخل

وطابا

الطور

ومرسى

الغردقة

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

ووسط الدلتا

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

وحلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20/4/2016 بجميع محافظات مصر

35 درجة مئوية والصغرى 19،28 درجة، والصغرى 16العظمى 30 والصغر 13،26 للعظمى والصغرى 19،25 درجة للعظمى و17 للصغرى،28 درجة مئوية للعظمى و17 للصغرى،35 درجة مئوية والصغرى 13،36 للعظمى و18 للصغرى،30 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى35 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى35 درجة مئوية للعظمى و17 للصغرى والعظمى 34 درجة مئوية والصغرى 20علم العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23 . وفىتبلغ العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 22 و شرم الشيخ العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 والعظمى 30 درجة مئوية والصغرى 15 والعظمى 27 درجة مئوية والصغرى15 والعظمى درجة مئوية والصغرى والعظمى 36 درجة مئوية والصغرى 17 والعظمى 36 درجة مئوية والصغرى18 والعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 17 والعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 21،العظمى 34 درجة مئوية والصغرى18درجة وفى الجنوب تصل العظمى فى محافظة أسيوط العظمى 36 درجة مئوية والصغرى17 والعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 18 والعظمى39 درجة مئوية والصغرى 21 و39 درجة مئوية والصغرى 21 درجة،والعظمى 33 درجة مئوية والصغرى 21العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 21 والعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 18 والعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية والعظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 والعظمى 35 درجة مئوية والصغرى15 .