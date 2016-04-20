الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. حار على الوجه البحرى والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وعن حالة الرياح فأغلبها شمالية شرقية معتدلة، هذا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك.
>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20/4/2016 بجميع محافظات مصر
>وعن حالة الرياح فأغلبها شمالية شرقية معتدلة، هذا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك.
وتسجل درجات الحرارة العظمى فى
القاهرة35 درجة مئوية والصغرى 19،
والاسكندرية28 درجة، والصغرى 16
ومطروحالعظمى 30 والصغر 13،
وبورسعيد26 للعظمى والصغرى 19،
ودمياط25 درجة للعظمى و17 للصغرى،
وبلطيم28 درجة مئوية للعظمى و17 للصغرى،
والإسماعيلية35 درجة مئوية والصغرى 13،
والسويس36 للعظمى و18 للصغرى،
والعريش30 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى
ونخل35 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى
وطابا35 درجة مئوية للعظمى و17 للصغرى و
الطورالعظمى 34 درجة مئوية والصغرى 20
ومرسىعلم العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23 . وفى
الغردقةتبلغ العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 22 و شرم الشيخ العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 و
رفحالعظمى 30 درجة مئوية والصغرى 15 و
كاترينالعظمى 27 درجة مئوية والصغرى15 و
سيوةالعظمى درجة مئوية والصغرى و
المنياالعظمى 36 درجة مئوية والصغرى 17 و
الفيومالعظمى 36 درجة مئوية والصغرى18 و
رأس سدرالعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 17 و
أبوسمبلالعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 21،
ووسط الدلتاالعظمى 34 درجة مئوية والصغرى18درجة وفى الجنوب تصل العظمى فى محافظة أسيوط العظمى 36 درجة مئوية والصغرى17 و
سوهاجالعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 18 و
الأقصرالعظمى39 درجة مئوية والصغرى 21 و
أسوان39 درجة مئوية والصغرى 21 درجة،و
شلاتينالعظمى 33 درجة مئوية والصغرى 21
وحلايبالعظمى 31 درجة مئوية والصغرى 21 و
الوادى الجديدالعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 18 و
قناالعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية و
نويبعالعظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 و
السلومالعظمى 35 درجة مئوية والصغرى15 .
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>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20/4/2016 بجميع محافظات مصر