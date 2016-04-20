أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع مواطن فى انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بإمبابة

Google+ Print
مصرع مواطن فى انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بإمبابة مصرع مواطن فى انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بإمبابة
لقى مواطن مصرعه فى انفجار أسطوانة غاز، داخل شقته بمنطقة إمبابة صباح اليوم، أثناء قيامه بإعداد وجبة الإفطار، مما أدى إلى وفاته.

كانت غرفة عمليات النجدة، بإشراف اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدينة بالجيزة، تلقى إخطارا بوفاة مواطن، بشقته بمنطقة إمبابة نتيجة تسرب الغاز، وانفجار أسطوانة الغاز داخل الشقة، فتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة للتحقيق.


>- مصرع مسن واصابة نجل شقيقة فى انهيار حائط منزل بمركز الفتح فى أسيوط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365