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اليوم نظر الطعن على انتخابات النواب فى دائرة بسيون بالغربية

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اليوم نظر الطعن على انتخابات النواب فى دائرة بسيون بالغربية اليوم نظر الطعن على انتخابات النواب فى دائرة بسيون بالغربية
تستكمل محكمة النقض، اليوم الأربعاء نظر الطعن المطالب بإلغاء نتيجة انتخابات دائرة بسيون بمحافظة الغربية، وإسقاط عضوية نائب الدائرة فؤاد حسب الله.

وهو الطعن المقيد برقم 146 لسنة 85 قضائية، الذى اختصم رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب المستشار أيمن عباس، ورئيس لجنة انتخابات الدائرة بصفته والمرشح الفائز بمقعد دائرة بسيون.

وزعم الطعن المقدم من المرشح الخاسر فؤاد عقاد المسلمانى – ابن عم الإعلامى أحمد المسلمانى - أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات وخرق للقانون الانتخابى، وتسويد للبطاقات وتوزيع الرشاوى الانتخابية، الأمر الذى يراه الطاعن كفيلا بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة.

- النقض تؤجل نظر الطعن على انتخابات النواب فى بسيون بالغربية لـ20 إبريل

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