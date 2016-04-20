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فيكتوريا بيكهام محظوظة في عيدها الـ42

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الأربعاء 20-04-2016 04:11

بدأت النجمة الشهيرة ومصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham عامها الجديد بعد أن أتمت الـ42 عاماً بالكثير من الحب.

فقد نشر زوجها النجم العالمي دايفيد بيكهام David Beckham البالغ من العمر 40 عاماً صورة مميزة، أرفقها بتعليق كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد لهذه المرأة الشغوفة الجميلة. تمتعي بيوم مدهش، ودعينا ندلّلك. أنت تستحقين أن تكوني مدللة من زوجك وأولادك. خلال 42 عاماً حققت الكثير، ويبدو أنك قد بدأت للتو. عيد ميلاد سعيد. نحبك ".

بدوره، نشر ابنها بروكلين Brooklyn البالغ من العمر 17 عاماً صورة تجمعه بوالدته، مع تعليق كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد لأجمل وأكثر شخص ملهم في حياتي. أحبّك جداً. عيد ميلاد سعيد، أمي".

يُذكر أنّ علاقة فيكتوريا بزوجها دايفيد بدأت عام 1997، وتكلّل حبهما بالزواج بعد عامين في حفل أسطوري، بلغت تكلفته الإجمالية حينها 800 ألف دولار أمريكي. وقد نتج عن هذا الزواج 4 أولاد، وتعتبر علاقتهما الأنجح عالمياً على صعيد النجوم.

 

 

 

 

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