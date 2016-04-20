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حزب الوفد: رفض بيان الحكومة ينذر بفراغ دستورى لعدم وجود ائتلاف أغلبية

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حزب الوفد: رفض بيان الحكومة ينذر بفراغ دستورى لعدم وجود ائتلاف أغلبية حزب الوفد: رفض بيان الحكومة ينذر بفراغ دستورى لعدم وجود ائتلاف أغلبية
أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية، أن رفض بيان له تبعيات صعبة، لعدم وجود ائتلاف أغلبية، وستدخل البلاد فى فراغ دستورى.

وأشار قورة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن هذه النقطة ستدفع النواب للموافقة على البيان، رغم وجود أزمة الأداء الحكومى الباهت الذى لا يشجع النواب على منحها الثقة، مضيفًا: "الأداء خلال 7 أشهر غير مطمئن للمواطنين".

وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن موقف بعض النواب بشأن برنامج الحكومة مازال عالقًا لم يُحَدَّد بعد، ويتأرجح بين مَنْح الحكومة الثقة أو رفضها، مضيفًا: "المشهد الحالى يحتم علينا الاستقرار".

وأوضح أن بيان الحكومة كان مجرد كلام ولا توجد له خطة زمنية مُحَدَّدة، ولابد من الموافقة عليه شرط أن تحديده بإطار زمنى ولتكن 6 أشهر، ثم قياس أداء الحكومة، وبعدها اتخاذ موقف آخر حال عدم إحراز أى تقدم.


>النائب أحمد بدوى: لا يمكن قبول برنامج الحكومة خوفا من التحديات

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