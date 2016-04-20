اليوم.. الحكم فى استئناف تيمور السبكى على حبسه 3 سنوات بـ"سب سيدات مصر"

تصدر محكمة جُنَح مستأنف أول أكتوبر اليوم الأربعاء، الحكم فى الاستئناف المُقَدَّم من تيمور السبكى على حُكْم حبسه 3 سنوات وغرامة 200 جنيه، لاتهامه بسب وقذف سيدات مصر أثناء ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية، ونشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام.

كان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وُجِّهَت إليه، وادّعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهن كل تقدير واحترام، موضّحًا أن تصريحاته فُهِمَت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارًا رسميًا عنها.

20 أبريل.. الحكم فى استئناف تيمور السبكى على حبسه 3 سنوات بـ"سب سيدات مصر"