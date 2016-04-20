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«تعليم الرياض» ينهي التحقيق في الفيديوهات المسيئة للمعلم

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«تعليم الرياض» ينهي التحقيق في الفيديوهات المسيئة للمعلم «تعليم الرياض» ينهي التحقيق في الفيديوهات المسيئة للمعلم

    أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، التحقيق في ثلاثة مقاطع يظهر فيها طلاب يتراقصون في الفصل الدراسي مع وجود المعلم ثم قاموا بعمل بعض الحركات السيئة في وجه معلمهم.

ووجدت «الإدارة»، أن المدرسة التي صورت فيها مقاطع الفيديو، «أهلية» وتقع جنوب الرياض.

فيما وجه وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، بتزويده بتقرير عاجل حول ذلك، حيث شكل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض لجنة تحقيق عاجلة من بعض مشرفي الإدارة ومدير مكتب التعليم بالعزيزية علي بن محمد الغامدي ومشرفي المكتب لتزويد وزير التعليم بنتائج التحقيق.

وتفاعلت وزارة التعليم مع مطالبات مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة هيبة المعلم، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة يظهر فيها إساءة بعض الطلاب لمعلمهم داخل أحد الفصول المدرسية.

وكانت إدارة «تعليم الرياض» قد أعلنت عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، عن تحديدها المدرسة والطلاب الذين لم يحترموا معلمهم داخل الفصل، مشكلة لجنة تحقيق عاجل، ستصدر بيانا بالنتائج لاحقاً.

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