الدكتور حسين خيرى: تدريب الأطباء يساهم فى النهوض بالمنظومة الصحية

أكد الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر أن تحسين تدريب وتعليم الأطباء سوف يساهم فى حدوث نهضة بالمنظومة الصحية، منوها عن مناقشة الجمعية العمومية فى اجتماعها القادم 22 إبريل الحالى وقائع أفراد الشرطة مع الأطباء، من بين بنود جدول الأعمال.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مسئولية تدريب وتعليم الأطباء تقع على عاتق النقابة، لافتا إلى أن التدريب من أهم مطالب الأطباء، وأن الجمعية العمومية القادمة للنقابة سوف تناقش موضوعات مختلفة ومن بينها تأمين الأطباء أثناء ممارسة عملهم بالمستشفيات ومناقشة ما حدث بين الأطباء وأفراد الشرطة خلال الفترة السابقة.

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