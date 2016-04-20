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الصحة العالمية تعلن عن 4 أدوية لعلاج فيروس C أقرتها لجنة الفيروسات الكبدية

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الصحة العالمية تعلن عن 4 أدوية لعلاج فيروس C أقرتها لجنة الفيروسات الكبدية الصحة العالمية تعلن عن 4 أدوية لعلاج فيروس C أقرتها لجنة الفيروسات الكبدية
أكد الدكتور جمال عصمت - أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية - أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن الخطوط الاسترشادية لعلاج فيروس سى، مشيرة إلى أن النوع الجينى الرابع من الفيروس والمنتشر فى يمكن علاجه بواحد من البروتوكولات الأربعة التى اعتمدتها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لعلاج فيروس سى منذ 4 شهور.

وأضاف أن هذا الإعلان جاء خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الكبد "الايزل"، والذى اختتمت فعالياته مؤخرا فى إسبانيا ببرشلونة.

وقال عصمت إن هذه الأدوية إما باستخدام السوفالدى مع الدكلانزا أو باستخدام الهارفونى أو باستخدام السوفالدى مع الاوليسيو، أو باستخدام الكيوريفو مع الريبافرين، وهى نفس البرامج التى تم اعتمادها فى مصر، موضحا أنه خلال المؤتمر تم توقيع اتفاق مع إحدى شركات الأدوية المصرية مع المنظمة الدولية للأمراض المهملة وتقضى هذه الاتفاقية بتطبيق بروتوكول علاج فيروس سى بواسطة دوائين تنتجهما الشركة المصرية وهما عقارى "السوفالدى المصرى والرافيداسفير"، وذلك فى دراسة إكلينيكية يتم إجراؤها فى كل من ماليزيا وتايلاند على 1000 مريض يعانون من النوع الجينى الأول والثالث، وذلك بعد النجاح الذى حققته الدراسة الإكلينيكية المصرية باستخدام هذين الدوائين، والتى أشاد بها كل من مؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة الكبد فى نوفمبر 2015، ومؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الكبد "الايزل" ببرشلونة، والتى اعتبرت هذه الدراسة من أهم الدراسات التى تم تقديمها فى المؤتمر، خصوصا بعد تقديم النتائج النهاية لها بتحقيق نسب شفاء تصل إلى 100% فى مرضى فيروس سى غير المصابين بالتليف خلال 12 أسبوعا، و98% فى المرضى المصابين بالتليف خلال 16 أسبوعا فقط.


>مؤتمر"الايزل" يستعرض أقراصا جديدة لعلاج فيروس C وحقن للحالات الصعبة

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مصر 365

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