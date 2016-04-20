وزارة الأوقاف تجرى اليوم انتخابات صندوق العاملين لـ300 ألف عضو

تجرى وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، انتخابات التجديد لثلث أعضاء صندوق العاملين بهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لما يزيد عن 300 ألف عضو، بعد انحصار المنافسة على 4 مقاعد بدلاً من 6، بموجب إشارة فاكس لقطاعات الوزارة.

ويتوقع أئمة الوزارة إقبالاً ضعيفًا على الانتخابات، خاصة مع شروط تقضى بضرورة استخراج إثبات عضوية مسبق بالمديريات، وينافس الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة على العضوية، ويمثل رأس قائمة تضم عددًا من شباب الوزارة وتيار التجديد، فى أول منافسة للدعاة على العضوية.

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