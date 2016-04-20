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حبس أمين الشرطة المتهم بقتل عامل الرحاب بسبب "كوب شاى" 4 أيام

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حبس أمين الشرطة المتهم بقتل عامل الرحاب بسبب "كوب شاى" 4 أيام حبس أمين الشرطة المتهم بقتل عامل الرحاب بسبب "كوب شاى" 4 أيام
قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حبس أمين الشرطة "السيد زينهم" المتهم بقتل عامل بمنطقة الرحاب فى التجمع الأول، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، بعد ورود التحريات التى أثبتت صحة الواقعة.

وأكدت التحقيقات الأولية حول الواقعة، أن السبب فى إطلاق أمين الشرطة النار هو خلافه مع المجنى عليه، "جناينى" عقب اعتراض القتيل على رفض المتهم دفع ثمن "كوب شاى".

وتبين من التحقيقات أن 3 أمناء شرطة دائمى التردد على نصبة الشاى الخاصة بأحد المواطنين واثنين من أصدقائه، ويطلبون الشاى ويمتنعون عن دفع ثمنه.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المجنى عليه رفض إعطاء الشاى لهم، فنشبت بينهم مشادة كلامية، قام على إثرها الأمين المتهم بإخراج سلاحه وأطلق منه عيارا ناريا استقر فى صدر المجنى عليه فوقع على الأرض قتيلا، وعندما قام أصدقاء المجنى عليه بمحاولة الإمساك بالمتهم وأخذ السلاح منه، خرجت منه طلقة أخرى أصابت أحدهما.


>إيقاف أمين الشرطة المتهم بقتل عامل الرحاب عن العمل لحين انتهاء التحقيق
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