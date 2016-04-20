اليوم الحكم فى طعن المتهمين بقتل رئيس مباحث قويسنا على حكم إعدامهم

تصدر محكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب، اليوم الأربعاء، حكمها فى الطعن المقدم من 6 متهمين بقتل معاون مباحث قسم قويسنا، على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام.

كانت محكمة جنايات شبين الكوم، برئاسة المستشار عادل السيد جبر، قد قضت بإعدام المتهمين بقتل معاون مباحث قويسنا النقيب أحمد نشأت، أثناء قيامه بمطاردتهم فى جريمة سرقة كابلات بقرية "مصطاى" على الطريق السريع "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى.

وأثبتت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا ضم كل من: أشرف شحاتة علام، وأسامة أحمد كامل، وعبدالفتاح عبدالمنعم عبده، وسامح محمد أحمد، وأحمد مجدى جابر، ورجب حسن عبد الفتاح. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة القتل العمد أثناء سرقتهم كابلات بقرية مصطاى بقويسنا، على طريق القاهرة الزراعى، وقيام الأهالى بإبلاغ الشرطة التى انتقلت إلى هناك، حيث قام المجنى عليه النقيب أحمد نشأت، معاون مباحث قويسنا، بمطاردتهم وتبادل الطرفان إطلاق النار، وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية عليه، واستقرت إحدى الطلقات فى صدره فلقى مصرعه فى الحال.

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