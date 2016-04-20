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اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهم فى خلية مدينة نصر الإرهابية

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اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهم فى خلية مدينة نصر الإرهابية اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهم فى خلية مدينة نصر الإرهابية
تنظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم حسن سلام عودة – محبوس فى إعادة محاكمته فى قضية اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية معروفة إعلامياً بـ "خلية مدينة نصر الإرهابية"

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم و8 آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت لهم تهما بتأسيس جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة غير مرخصة فى القضية رقم 13 لسنة 2013. وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المؤبد على المتهم غيابيا، وتم القبض على المتهم لتتم إعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التى أصدرت قرارها المتقدم.


>- تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى خلية مدينة نصر الإرهابية لـ 20 أبريل
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