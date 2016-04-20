سماع شهود الإثبات فى محاكمة المتهمين بسرقة مصلحة "سك العملة" اليوم

تستمع الدائرة 3 جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، فى نظر ثانى جلسات محاكمة 8 متهمين فى قضية سرقة مصلحة "سك العملة" لأقوال شهود الإثبات ومحررى الواقعة.

وأحال المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام، 8 متهمين فى واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة "سك العملة" إلى محكمة الجنايات.

وكان المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التى تزن 65 كيلوجراما، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.