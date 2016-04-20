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حزب المصريين الأحرار: عدم منح الحكومة "الثقة" يقودنا لمجهولٍ سياسى

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حزب المصريين الأحرار: عدم منح الحكومة "الثقة" يقودنا لمجهولٍ سياسى حزب المصريين الأحرار: عدم منح الحكومة "الثقة" يقودنا لمجهولٍ سياسى
أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن عدم إعطاء حكومة المهندس شريف إسماعيل الثقة فى البرلمان يقود البلاد لـ"مجهول سياسى" يؤثر على الحالة الاقتصادية المضطربة حاليًا.

وأضاف وجيه، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "أعلنت عن بعض المؤشرات، التى لو التزمت بها نجدد الثقة بها" مشيرًا إلى مراقبة أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل وفق المعايير التى حددتها، ومن بينها خفض نسبة البطالة ورفع معدلات النمو خلال الفترة المُقْبِلَة.


>النائب أحمد بدوى: لا يمكن قبول برنامج الحكومة خوفا من التحديات

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