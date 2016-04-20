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هيئة الموانئ: النظام الجديد لتفتيش البضائع بسفاجا يوفر 600 مليون جنيه سنويا

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هيئة الموانئ: النظام الجديد لتفتيش البضائع بسفاجا يوفر 600 مليون جنيه سنويا هيئة الموانئ: النظام الجديد لتفتيش البضائع بسفاجا يوفر 600 مليون جنيه سنويا
أكد اللواء هشام أبو سِنّة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن النظام الجديد لتفتيش البضائع بميناء سفاجا سيوفر سنويا حوالى 600 مليون جنيه، بواقع 50 مليون شهريًا.

وأشار أبو سِنّة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن بعض المستخلصين كانوا يتلاعبون فى البضائع المتوجهة والواردة من ودول الخليج، خلال إنهاء الإجراءات الجمركية ودفع الرسوم.

وأضاف أبو سِنّة، أن الهيئة بدأت فى الاستغناء عن هؤلاء المستخلصين، بسبب إضرابهم بعد رفضهم قرار تفتيش جميع البضائع الواردة وليس الاكتفاء بعينات عشوائية، وأن أصحاب البضائع بدأوا فى إنهاء الإجراءات الجمركية بأنفسهم وليس من خلال الوسيط المُمَثَّل فى المستخلص الجمركى، الذى كان يتلاعب فى قيمة الرسوم لصالحه وليس لصالح صاحب البضائع.

وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن مستخلصى الجمارك فضوا إضرابهم بعد الإجراءات الجديدة التى بدأت الهيئة فى تنفيذها، وعادوا للعمل مجددًا ملتزمين بقرار تفتيش جميع البضائع الواردة، بما سيمكن من تحصيل رسوم عن البضائع كاملة.

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مصر 365

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