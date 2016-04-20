وزير البيئة لـ"اليوم السابع":بدء منظومة المخلفات الجديدة بإمبابة خلال أيام

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بدء تطبيق منظومة المخلفات الجديدة بمنطقة إمبابة فى الجيزة فى موعدها المحدد، مشيرًا إلى اصطفاف سيارات الشركة قبل يومين لتتولى تفعيل المنظومة والتأكد من جاهزيتها للعمل.

وأضاف فهمى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن العقد المُبْرَم بين هيئة نظافة وتجميل الجيزة والشركة الوطنية الثلاثاء 12 إبريل، يُلْزِم الشركة ببدء تفعيل المنظومة خلال أسبوعين من التوقيع، مؤكّدًا أنها ستبدأ خلال أيام.

وأشار وزير البيئة، إلى أن تركيب أجهزة الـGPS بالسيارات والذى تستخدمه الحكومة للسيطرة على المنظومة، سيكون بمعرفة الوزارة وليس الشركة، وأن كافة المعدات اللازمة لتشغيله متوفرة. وتابع الوزير: "نحن نبنى نظامًا، وإذا أراد المتعهد بالبدء فى تطبيق المنظومة الآن فلا يوجد مانع، لكننا نبنى نظام جديد ويجب أن يكون محكمًا وصحيحًا".

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