أخبار عاجلة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البيئة لـ"اليوم السابع":بدء منظومة المخلفات الجديدة بإمبابة خلال أيام

Google+ Print
وزير البيئة لـ"اليوم السابع":بدء منظومة المخلفات الجديدة بإمبابة خلال أيام وزير البيئة لـ"اليوم السابع":بدء منظومة المخلفات الجديدة بإمبابة خلال أيام
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بدء تطبيق منظومة المخلفات الجديدة بمنطقة إمبابة فى الجيزة فى موعدها المحدد، مشيرًا إلى اصطفاف سيارات الشركة قبل يومين لتتولى تفعيل المنظومة والتأكد من جاهزيتها للعمل.

وأضاف فهمى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن العقد المُبْرَم بين هيئة نظافة وتجميل الجيزة والشركة الوطنية الثلاثاء 12 إبريل، يُلْزِم الشركة ببدء تفعيل المنظومة خلال أسبوعين من التوقيع، مؤكّدًا أنها ستبدأ خلال أيام.

وأشار وزير البيئة، إلى أن تركيب أجهزة الـGPS بالسيارات والذى تستخدمه للسيطرة على المنظومة، سيكون بمعرفة الوزارة وليس الشركة، وأن كافة المعدات اللازمة لتشغيله متوفرة. وتابع الوزير: "نحن نبنى نظامًا، وإذا أراد المتعهد بالبدء فى تطبيق المنظومة الآن فلا يوجد مانع، لكننا نبنى نظام جديد ويجب أن يكون محكمًا وصحيحًا".

- بالصور.. وزير البيئة يطلق خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام
>
>- "الوطنى للتنوع البيولوجى": أبلغنا التجار عزمنا وقف مبيعات العاج فى سوق بنفيكا
>
>- بالصور.. وزير البيئة يطلق خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام بعد مناقشتها عاما.. فهمى: الخطة شارك بها 92 خبيرا من الوزارات.. وترتكز على تحديات المياه والزراعة والمخلفات والطاقة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان