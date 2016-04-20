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إخوانى سابق: المخابرات البريطانية تدعم محمود عزت للتخلص من القيادة الجديدة

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إخوانى سابق: المخابرات البريطانية تدعم محمود عزت للتخلص من القيادة الجديدة إخوانى سابق: المخابرات البريطانية تدعم محمود عزت للتخلص من القيادة الجديدة
قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان إن جهاز الاستخبارات البريطانى يدعم محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، الذى يحاول تصفية جبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد التى تتصارع معه للسيطرة على التنظيم، وتشويهه أمام مؤيديه.

وأشار البشبيشى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن هجوم تيار القيادة الجديدة للجماعة على القيادى محمد أحمد الراشد، جاء لانحياز الأخير لجبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد.

وأوضح القيادى الإخوانى، أن هذا الهجوم من مواقع وصفحات موالية لمحمد كمال متوقع، لأنهم يدركون أن محمود عزت ومكتب لندن يسحب البساط من تحت أقدامهم، وربما يعلق فشل التنظيم فى على شماعتهم لو استمروا فى عدم الخضوع له، لافتًا إلى أن تحركات محمود عزت وإجراءاته تدعمه المخابرات البريطانية التى تسيطر تماما على مكتب لندن.


>بعد حكمه بشأن"خلافات الإخوان".. قيادات الجماعة يشنون حربا على "محمد الراشد" ويتهمونه بالانحياز لجبهة عزت.. متحدث "الحرية والعدالة": إهانة للقرضاوى ولسنا مجبرين عليه.. وقيادى إخوانى: غابت عنه المعلومات

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