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محافظة الجيزة تعلن تسلم شارع فيصل من المقاول الشهر المقبل بعد انتهاء تطويره

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محافظة الجيزة تعلن تسلم شارع فيصل من المقاول الشهر المقبل بعد انتهاء تطويره محافظة الجيزة تعلن تسلم شارع فيصل من المقاول الشهر المقبل بعد انتهاء تطويره
أعلنت محافظة الجيزة انتهاء أعمال وتوسعة شارع فيصل، وتسلمه الشهر المُقْبِل من المقاوا الخاص بأعمال التطوير المُتَّفَق عليها.

وأشار مصدر بالمحافظة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى مراجعة الأعمال وتنسيق الموقع، تمهيدًا لتسلمه من المقاول بعد انتهاء الأعمال، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأعمال بعد التسلم، وفى حالة عدم الالتزام بالمتفق عليه تُوَقَّع عقوبات على المقاول.

وتبدأ أعمال تطوير وتوسعة شارع فيصل من منطقة الطوابق وصولاً إلى منطقة المشابك لمسافة 3 كليو مترات، على أن تُنْشَئ أرصفة للمشاه، وأماكن لانتظار السيارات، واستقطاع أجزاء من الجزيرة الوسطى وإضافتها لنهر الطريق.

وأنذرت المحافظة الشهر الماضى الشركة المنفذة للمرحلة الثالثة لأعمال توسعة شارع الملك فيصل بفسخ التعاقد، وذلك لتباطؤ الشركة فى أعمال التطوير والإخلال ببنود التعاقد المتفق عليها مع المحافظة، وشَدَّد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة، وفق بنود التعاقد مع الشركة المنفذة والالتزام بالمواعيد المقررة، وتوقيع غرامات تأخير على الشركة نتيجة التراخى فى التنفيذ.

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