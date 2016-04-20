اليوم.. قطع التيار الكهربائى عن مدينة بلبيس للصيانة

أعلنت مديرية الكهرباء بالشرقية، عن فصل التيار الكهربائى كلياً عن محطة محولات بلبيس البديلة القديمة، ذلك اليوم الساعة السابعة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، بناء على تعليمات قطاع شبكات الشرقية، وذلك لإجراء أعمال النظافة الشاملة على جميع مهمات المحطة حسب برنامج الصيانة المعد لذلك، مما سيرتب علية قطع التيار عن المدينة.

وأهابت الكهرباء رئاسة مدينة بلبيس اتخاذ اللازم وإخطار الأهالى بالميكروفونات والمساجد والمستشفيات العامة والخاصة والتموين والصحة، وعمل الاحتياطات خلال هذه المدة.

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