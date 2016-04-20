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شد بالرقبة وسخونية شديدة.. أبرز أعراض التهاب الأغشية السحائية

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شد بالرقبة وسخونية شديدة.. أبرز أعراض التهاب الأغشية السحائية شد بالرقبة وسخونية شديدة.. أبرز أعراض التهاب الأغشية السحائية
التهاب الأغشية السحائية أو الالتهاب السحائى من الأمراض والعدوى الخطيرة، التى تتنوع أعراضها ويصعب معرفة أسبابها بشكل قاطع، ويصيب الكبار والصغار.

وهذه العدوى سواء فيروسية أو بكتيرية خطيرة لأنها تؤثر على حاسة السمع وفى مراحلها المتقدمة تسبب الكثير من المضاعفات.

ويوضح الدكتور محمد النبوى - أخصائى أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه والفكين بكلية الطب جامعة المنصورة - أن هذا الالتهاب يصيب العصب السمعى بالأذن من خلال العدوى وبالتالى يؤثر على طبيعة السمع.

ويضيف الدكتور محمد نبوى أن هناك أعراضا تظهر على المريض المصاب بهذه العدوى بشكل واضح، وهى أعراض مرضية متفرقة تتمثل فى:
>• الشعور بآلام وأوجاع.
>• شد مبرح فى عضلات الرقبة وهذا يمثل العلامة الأبرز لأنها ملحوظة بشدة.
>• قد يعانى المريض من ارتفاع مستمر فى درجة الحرارة.
>• الشعور برتوش فى الرؤية وزغللة واضحة وملحوظة فى العينين.

ونصح أخصائى الأنف والأذن من يعانى هذه الأعراض المتكررة، بضرورة الكشف المبكر لدى المختص، لوصف مضادات حيوية عالية المفعول وقوية للغاية حتى يتمكن من السيطرة على العدوى قبل تأثيرها على الجسم.

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