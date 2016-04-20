مجلس الأمن يبدى قلقه العميق لتأخر عودة مشار إلى جوبا

>أعرب مجلس الأمن الدولى فى ختام إجتماع طارئ أمس الثلاثاء عن "قلقه العميق" إزاء الوضع فى دولة جنوب السودان حيث أرجئت مجدداً عودة زعيم التمرد رياك مشار إلى العاصمة جوبا تنفيذاً لإتفاق سلام.

والتأم المجلس فى جلسة مغلقة بدعوة من الولايات المتحدة للإستماع إلى تقرير بشأن الإرجاء الجديد الذى حصل الثلاثاء لعودة مشار إلى جوبا كى يتسلم مجدداً منصب نائب الرئيس بعد عامين من الحرب بين أنصاره وأنصار الرئيس سلفا كير.

وقال وو هيتاو نائب السفير الصينى الذى تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر إبريل إن اعضاء المجلس "يحضون كل الأطراف على أن يشكلوا بسرعة الحكومة الإنتقالية وان يطبقوا بالكامل اتفاق السلام".

وخلال الجلسة أبلغ رئيس عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة ايرفيه لادسو مجلس الامن عن وجود خلافات بشأن الترتيبات الامنية المتعلقة بالسماح للمسلحين المتمردين بالتمركز فى جوبا لضمان سلامة زعيمهم تمهيدا لوصوله غلى العاصمة.

وبحسب دبلوماسيين فان لادسو اعرب عن امله فى ان يعود مشار الى جوبا اليوم الأربعاء.

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