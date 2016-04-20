اليوم.. المؤتمر العلمى الأول لكلية العلوم بجامعة سوهاج

تنظم كلية العلوم بجامعة سوهاج اليوم الأربعاء، المؤتمر الأول للكلية بحضور أعضاء هيئة التدريس بكلية وبعض المستثمرين ورجال الأعمال وبعض قيادات المجتمع المدنى بسوهاج، بمقر الجامعة.

وقال نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج، فى تصريحات صحفية، إن ذلك المؤتمر سوف يساعد على تبادل الخبرات وزيادة التعاون بين الأقسام العلمية بالكلية والكليات العلمية المختلفة بالجامعة وعمل أبحاث مشتركة، وإمكانية تطبيق مثل تلك الأبحاث فى خدمة المجتمع والصناعة.

وذكر د. أحمد محمد محمد سليمان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر أن الهدف من المؤتمر عرض الأبحاث العلمية التى نشرت لأعضاء هيئة التدريس فى المجلات العلمية العالمية والمحلية فى عام 2015 فقط، حيث بلغ عددها أكثر من 200 بحث علمى.

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