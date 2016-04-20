مدير أمن الغربية يتفقد سوق الجملة بطنطا ويجتمع بالتجار

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية سوق الجملة بطنطا، رافقه اللواء هشام والى مدير إدارة المرور، واللواء محمد جابر مساعد المدير للشئون المالية والادارية، للوقوف على جودة السلع.

وقال بيان صادر، منذ قليل، إن مدير الأمن عقد اجتماعا، أمس الثلاثاء، مع تجار الجملة واتفق معهم على تخفيض أسعار السلع التى تباع لتجار التجزئة، لتخفيف العبء على المواطنين وزيادة المعروض من الخضروات والفاكهة حتى يكون سعرها فى متناول المواطنين.

والتقى مدير الأمن، بعض المواطنين لاستبيان مدى توافر أسعار الخضروات والفاكهة، ومدى توافرها وطالبوا بمزيد من المعروض منها وجودة الخدمات والمنتجات التى تقدم بالمنافذ ومدى توافرها والأسعار التي تقدم بها.

ووجه مدير الأمن مباحث التموين بمداومة المرور على أسواق الجملة، وعقد لقاءات مع التجار لتوفير السلع بأسعار مخفضة والمرور على المنافذ وتجار التجزئة وتحرير محاضر للمخالفين منهم، كما وجه مأمورى المراكز والأقسام بمداومة المرور على الأسواق والمنافذ والمجمعات الإستهلاكية، للوقوف على جودة السلع المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية التى تقدم للمواطنين.