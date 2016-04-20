بدء تلقى الطعون على ترشيحات منصب رئيس جامعة بنها اليوم

كما تضمنت القائمة أيضا الدكتور كرم الشاذلى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بهندسة شبرا والدكتور محمد صلاح عميد كلية الحاسبات السابق والدكتور ياقوت السانوسى أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى والدكتور نبيل عشرى إبراهيم رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة شبرا والدكتور سيد أبو السعود سيد رئيس قسم الهندسة الكهربائية بهندسة شبرا.
من جانبه قال الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة قناة السويس ورئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، فى تصريحات صحفية، بأنه سوف يتم فتح باب الطعون اليوم الأربعاء وبعد غد الخميس على أن يتم البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم السبت 23 أبريل، ثم تبدأ اللجنة فى مقابلة المرشحين يوم الخميس 28 أبريل الجارى لتقييمهم واختيار أعلى ثلاثة أسماء مرشحة بينهم لرفعها إلى الجهات المختصة واختيار أحدهم رئيسا للجامعة.- اليوم.. انطلاق امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بنها
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