بدء تلقى الطعون على ترشيحات منصب رئيس جامعة بنها اليوم

تبدأ صباح اليوم الأربعاء اللجنة السباعية المشكلة لاختيار رئيس جامعة بنها الجديد أعمالها لمدة يومين، للبدء فى تلقى الطعون على المرشحين لمنصب رئيس الجامعة وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تم اتخاذها بخصوص اختيار القيادات الجامعية، حيث بلغ عدد المتقدمين لشغل المنصب ١٠ أساتذة وهم: الدكتور عادل حسن العدوى أستاذ جراحة العظام ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ووزير الصحة والسكان السابق والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد أبو سالم عميد كلية الطب البيطرى والدكتور السيد القاضى عميد كلية هندسة شبرا.

كما تضمنت القائمة أيضا الدكتور كرم الشاذلى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بهندسة شبرا والدكتور محمد صلاح عميد كلية الحاسبات السابق والدكتور ياقوت السانوسى أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى والدكتور نبيل عشرى إبراهيم رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة شبرا والدكتور سيد أبو السعود سيد رئيس قسم الهندسة الكهربائية بهندسة شبرا.

من جانبه قال الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة قناة السويس ورئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، فى تصريحات صحفية، بأنه سوف يتم فتح باب الطعون اليوم الأربعاء وبعد غد الخميس على أن يتم البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم السبت 23 أبريل، ثم تبدأ اللجنة فى مقابلة المرشحين يوم الخميس 28 أبريل الجارى لتقييمهم واختيار أعلى ثلاثة أسماء مرشحة بينهم لرفعها إلى الجهات المختصة واختيار أحدهم رئيسا للجامعة.

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