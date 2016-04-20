فصائل يمنية تتعهد بالمشاركة فى محادثات السلام بالكويت

>أعلن أعضاء فصائل يمنية ظلت‭ ‬فى العاصمة صنعاء بعد يومين من بدء محادثات السلام التى تدعمها الأمم المتحدة أنهم سيتوجهون إلى الكويت للانضمام إلى المفاوضات اليوم الأربعاء الأمر الذى سينقذ العملية من انهيار وشيك.

وكتب مهدى المشاط ممثل جماعة الحوثيين على صفحته على فيسبوك "سنغادر بعد ظهر غد إن شاء الله وسنكون عند تطلعات وهموم أبناء شعبنا فى كل ما يحقق له الكرامة والاستقلال والحرية."

وقال يحيى دويد ممثل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح على حسابه بموقع تويتر "سنغادر إلى الكويت حاملين كل هموم وجراح وأمال شعبنا اليمنى العظيم."

كان مبعوثون من الحوثيين وحزب صالح رفضوا إجراء محادثات سلام وسط المعارك البرية الجارية والغارات الجوية التى تشنها قوات التحالف الذى تقوده السعودية إذ يقولون إنها تنتهك الهدنة المتفق عليها قبل أسبوع.

لكن ضغوطا مكثفة من دبلوماسيين إقليميين ودوليين نجحت فى جمع الفصائل على طاولة المفاوضات مع خصومهم من الحكومة اليمنية التى طردت من العاصمة فى مارس العام الماضى.

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