وزارة الصحة تدرس رفع رسوم موافقات وتراخيص "زراعة الأعضاء"

أكد الدكتور محمد هلال، أمين عام لجنة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة، أن اللجنة تدرس رفع رسوم الحصول على موافقات وتراخيص زرع الأعضاء.

وأشار هلال، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن رسوم الموافقات مازالت حتى الآن لم تتعدَ الـ1000 جنيه للمصرين والأجانب، كما لم تتعدَ تراخيص المستشفيات حتى الآن الـ20 ألف جنيه فى العام، مؤكّدًا ضرورة رفع رسوم تراخيص المستشفيات لإجراء عمليات زراعة الأعضاء.

وقال إن المستشفيات الخاصة يجب أن تدفع رسوم تراخيص سنوية تتناسب مع حجم المكاسب التى تحققها من عمليات زراعة الأعضاء، لافتًا إلى أن زراعة الكلى فقط تكلف المريض الواحد 100 ألف جنيه، والكبد 250 ألف جنيه.

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